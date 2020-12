“Bankiers doen er alles aan om je naar hun app te lokken”: zijn fysieke bankkantoren met uitsterven bedreigd?

De ‘niet-noodzakelijke’ winkels mogen dan wel opnieuw open zijn, in de bankkantoren blijft het opvallend rustig. Bizar, toch? Die bankfilialen moesten hun deuren nochtans niet sluiten. Het lijkt alsof ze vrijwillig kozen voor een lockdown. Wil je je bankier toch nog per se zien, dan kan dat vaak alleen nog op afspraak. En in sommige kantoren zijn daarvoor al lange wachtlijsten. Het overkwam me ook onlangs. Dacht ik snel even bij mijn bank langs te gaan voor een nieuwe kaartlezer omdat de batterij plat was van het apparaat, kreeg ik te horen dat het kantoor enkel open was op afspraak. En dan nog enkel voor wie in zijn bankkluis moest zijn. Is dat dan alles waarvoor je vandaag terecht kan in een bankkantoor?