Amerikaanse minister van Financiën bezorgd over 'stablecoins'

Stablecoins, waarvan Tether de bekendste is, worden net als andere cryptomunten verhandeld via blockchain. Dat is een soort collectief digitaal logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bitcoin is de waarde van deze stablecoins gekoppeld aan traditionelere munten, zoals de Amerikaanse dollar, of andere bezittingen zoals goud. In principe zou iedere stablecoin één op één inwisselbaar moeten zijn voor het geld dat het vertegenwoordigt, maar toezichthouders vrezen dat aanbieders van de cryptomunten dat geld niet altijd achter de hand hebben. Dit zou investeerders in stablecoins grote verliezen kunnen opleveren waar ze niet tegen beschermd zijn.