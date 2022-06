Heb ik recht op een fietsvergoeding? De belangrijkste vragen over elektrisch fietsen beantwoord

Met de speedpedelec naar het werk of een toertje aan zee op de elektrische fiets: we trappen met z’n allen wat af, met een extra duwtje in de rug. Zo’n nieuwe, elektrische vorm van mobiliteit is goed voor onze ecologische voetafdruk, maar brengt ook heel wat vragen met zich mee. De vier meestgestelde beantwoorden we hier.

1. Ben ik verplicht om mijn elektrische fiets te verzekeren?

In principe niet, maar je doet het beter wel. Om je met de fiets te verplaatsen, is volgens de wet geen enkele verzekering verplicht. Toch is het handig, want er kan altijd iets gebeuren. De familiale verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) biedt financiële dekking voor materiële of lichamelijke schade die jij of iemand voor wie je aansprakelijk bent, veroorzaakt in het kader van je privéleven. Handig als je met de fiets rijdt, want een kras op een auto is snel gemaakt. En ook wanneer je onverhoopt een voetganger aanrijdt, zit je met zo’n verzekering safe.

Met een omniumverzekering speel je pas echt op veilig, ook als fietser. Die dekt niet alleen schade aan derden, je fiets is ook beschermd tegen diefstal en eventuele schade. Zo geniet je bescherming op maat.

2. Speelt mijn type elektrische fiets een rol wanneer ik hem verzeker?

Het is de maximale snelheid die een rol speelt. Ondersteunt je elektrische fiets tot 25 km per uur, dan wordt schade aan derden gedekt als je een familiale verzekering afsluit. Die regel geldt zowel voor e-bikes met trapondersteuning als voor fietsen met een autonome motor. Haal je snelheden tot 45 km per uur, dan heb je een speedpedelec. Voor deze fiets is een verzekering wel verplicht. Een familiale verzekering komt deze keer niet tussen, je hebt een verzekering ‘BA Auto’ nodig om schade aan derden te dekken. Verder moet je je speedpedelec ook laten inschrijven, want je hebt er een nummerplaat voor nodig.

Twijfel je over welke verzekering je best neemt? Je verzekeringsmakelaar of -adviseur helpt je op weg.

3. Is mijn elektrische fiets verzekerd als mijn batterij vuur vat?

Niet automatisch. Om een elektrisch ‘zacht’ vervoermiddel zoals een step, fiets of een hoverboard te verzekeren tegen pech zoals brand, is een specifieke omniumverzekering een goed idee. Zo biedt AG de omniumverzekering ‘Top Fiets’ aan. Die beschermt je tegen diefstal, materiële schade, bijvoorbeeld bij brand, en ongevallen. Als je daarvoor kiest, kan je zelfs rekenen op bijstand als er iets gebeurt. Maar je hoeft niet meteen te panikeren. Fietsbatterijen bevatten sowieso een extra beveiliging zodat ze niet zo snel vuur vatten.

4. Heb ik recht op een fietsvergoeding van het werk als ik elektrisch rijd?

Ja, al is je werkgever daartoe niet verplicht. Een fietsvergoeding is een vergoeding van de kosten voor verplaatsingen met de fiets die enkel voor woon-werkverkeer wordt toegekend aan werknemers. Leg je het traject van bij je thuis tot aan het station af met de fiets, om dan de trein naar het werk te nemen? Dan kan je deze vergoeding ook met andere vergoedingen voor de kosten van het openbaar vervoer combineren.

Hoeveel je krijgt, wordt bepaald door de werkgever, behalve wanneer het paritair comité (PC) waarvan het bedrijf afhangt in de vergoeding voorziet. De voorwaarden om een fietsvergoeding te krijgen, verschillen ook van bedrijf tot bedrijf. Sommige werkgevers kunnen vragen dat je minstens halftijds met de fiets naar het werk komt.

Voor een fietsvergoeding krijg je een fiscale vrijstelling. Sinds 1 januari 2022 gaat die tot 0,25 euro per km. Geeft je werkgever een vergoeding van 0,25 euro per km of minder, dan is het totaalbedrag volledig belastingvrij. Maar als je vergoeding hoger ligt, wordt het deel boven 0,25 euro per km belast. Snelle berekening: als je werkgever 0,27 euro per km toekent, word je belast op 0,02 euro per km.

Naarmate we evolueren naar een nieuwe mobiliteit, evolueert AG Insurance mee. Test je kennis over de mobiliteit van de toekomst en bekijk alle verzekeringsmogelijkheden voor jouw nieuwe manier van bewegen.