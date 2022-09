Belgen betalen te veel voor verzekeringen door moeilijke opzegprocedure: “Hervorming wordt dit jaar nog afgeklopt”

Uit jaarcijfers van de Ombudsman van de verzekeringen blijkt dat het aantal klachten rond de opzeg van een verzekering in 2021 met 45 procent is toegenomen. “Het probleem is groot. In ons land betalen we heel veel voor verzekeringen, we zijn nummer drie in Europa. Dat komt omdat er te weinig concurrentie op de markt is”, legde Vooruit-Kamerlid Melissa Depraetere vanmorgen uit bij ‘Joe’.