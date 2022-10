Zijn trick-or-treaters welkom bij jou? Hang dan een poster voor je raam

Halloween is van oorsprong een Amerikaanse feestdag: kinderen verkleden zich in enge gedaantes en trekken van deur tot deur om snoep te verzamelen. Als de deur open gaat, roepen ze in koor: “trick-or-treat” (een snoepje of ik schiet). Het Balense gemeentebestuur merkte dat er ook in de eigen gemeente meer en meer interesse was om het kinderfeest te vieren. Daarom kunnen trick-or-treaters maandag, van 16 tot 20 uur, ook op pad gaan.