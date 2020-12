Zaakvoerder verbaasd over stilgelegd bedrijfsfeest: “Overroepen om te zeggen dat we hier feest gebouwd hebben”

BalenDe politie heeft vrijdagnamiddag een bedrijfsfeest stilgelegd bij Eduard in Balen, een fabrikant van aanhangwagens. Dertig werknemers waren er aan het feesten, inclusief alcohol, twee frituurwagens en een deejay. De werknemers die geïdentificeerd konden worden, zullen voor de politierechter moeten verschijnen. “Het is overroepen om te zeggen dat we hier een feest gebouwd hebben”, reageert zaakvoerder Eduard Saris.

De politie Balen-Dessel-Mol kreeg vrijdagmiddag rond 13.45 uur melding van een feestje bij een bedrijf aan de Industrieweg in Balen. Zo’n dertig werknemers van het bedrijf waren er aan het feesten. Ze probeerden het niet eens stiekem te doen, want het bedrijfsfeest vond plaats op de open ruimte voor het bedrijf.

Toen de politie ter plaatse ging, kozen velen het hazenpad, maar zeven werknemers van het bedrijf konden geïdentificeerd worden. Zij kregen een proces-verbaal. Ook de zaakvoerder van het bedrijf, de deejay en de uitbaters van de twee frietwagens werden geverbaliseerd. Ze zullen allen gedagvaard worden voor de rechtbank. “Er stonden tafels, er was catering voorzien met twee frituurwagens, er was een diskjockey... Het was dus echt een georganiseerd en niet-toegestaan evenement", zegt politiecommissaris Robert Lehaen van de politiezone Balen-Dessel-Mol.”

Alcohol

De zaakvoerder van het bedrijf was zich van geen kwaad bewust. Omdat zijn werknemers ook tijdens het werk samen zijn. “Wat mij betreft hebben we gewoon iets gedaan dat doordacht was", reageerde hij bij VTM Nieuws. Maar onder andere door het schenken van alcohol werd het bedrijfsfeestje wel degelijk als een lockdownfeest beschouwd door de politie. “We vinden dit ongehoord. Als je met Kerstmis met je gezin maar één persoon over de vloer mag krijgen en voorzichtig zijn, dan tillen wij er zwaar aan dat je zo’n evenementen organiseert. En ook het parket tilt er zwaar aan", besluit commissaris Roger Lehaen.

Frietkramen

Zaakvoerder Eduard Saris vindt het onzin om te spreken van een lockdownfeest. Door niet één maar twee frietwagens te late komen, hield hij naar eigen zeggen juist rekening met de coronamaatregelen. “Iedere laatste vrijdag van de maand laten we friet bezorgen. We lieten twee frietkramen komen. Waarom twee? Omdat veel mensen opgehoopt bij elkaar hadden gestaan als we er maar één hadden laten komen", aldus nog Eduard Saris bij VTM Nieuws. “Het is overroepen om te zeggen dat we hier een feest gebouwd hebben.”

Rechtbank

De frietkramen en de muziekinstallatie werden in beslag genomen. Het parket kan later aan de rechtbank vragen om die verbeurd te verklaren. De werknemers, zaakvoerder, deejay en frituuruitbaters riskeren voor de politierechtbank gevangenisstraffen tot 3 maanden en boetes tot 4.000 euro.