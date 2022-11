Wensboom in De Kruierie brengt kinderdromen in vervulling

Leopoldsburg Leopolds­burg restau­reert praalgraf van familie Bel­loy-Van Beurden

In 2009 werd de begraafplaats van Leopoldsburg grondig gerenoveerd. Er werden op dat moment een aantal praalgraven bewaard. In 2017 is men begonnen met de restauratie van deze graven. Elk jaar wordt één van deze praalgraven gerestaureerd. In het graf dat vorig jaar gerestaureerd werd, zou onder andere Eloi Hellenbosch begraven zijn. Dit jaar was het de beurt aan het graf van de familie Belloy-Van Beurden.

3 november