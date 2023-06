WEER. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Balen

Greet Van Tiggelen trekt N-VA-lijst: “We willen geschiede­nis schrijven met de eerste vrouwelij­ke burgemees­ter in Mol”

N-VA Mol trekt met Greet Van Tiggelen (53) als kopvrouw naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Met Greet Van Tiggelen wil de meerderheidspartij, die in 2018 voor het eerst in het gemeentebestuur terechtkwam in een coalitie met CD&V, de eerste vrouwelijke burgemeester van Mol leveren. “Vooral de leefbaarheid van Mol is een belangrijk speerpunt voor mij.”