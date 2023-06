WEER. Kans op helder weer in Balen vanochtend

Hevige rookontwik­ke­ling in basis­school De Boomgaard in Meerhout: 250 kinderen geëvacu­eerd, maar situatie snel onder controle

In basisschool De Boomgaard in Meerhout is er donderdagnamiddag hevige rookontwikkeling ontstaan door een oververhitte batterij in een elektriciteitskast. De 250 kleuters en leerlingen en het personeel werden geëvacueerd, maar de locatie kon snel vrijgegeven worden. De school kan vrijdag gewoon weer open gaan.