WEER. Kans op bewolking in Balen vanochtend

HUIZEN­JACHT. Ravels, groene gemeente die ook onze noorderbu­ren weet te bekoren: “Mensen durven flink wat geld neer te tellen om tussen de velden te wonen”

Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op zoek met een lokale immomakelaar. Deze week in de provincie Antwerpen: Ravels. Een gemiddelde woning in Ravels-centrum heb je al voor 328.000 euro. In deelgemeente Poppel trekken villa’s de gemiddelde prijs omhoog.