WEER. Bewolkte ochtend in Balen

IN BEELD: Graspop­pers warmen zich op met metalcon­cer­ten op strand van Sunparks

Graspop Metal Meeting in Dessel gaat officieel pas donderdag van start. Maar op het strand van Sunparks Kempense Meren in Mol is het metalfeest alvast begonnen. Drie avonden op een rij worden metalfans er getrakteerd op een concert.