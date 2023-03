“Vier paarden stierven doordat hij gefrustreerd was”: veertiger stak manege van zijn ouders in brand en moet daarvoor nu zwaar boeten



“Hij heeft diepgewortelde problemen, maar ook weinig zelfinzicht.” De rechter heeft hard uitgehaald naar een 41-jarige man uit Ham, die de manege van zijn ouders in Olmen in brand heeft gestoken. Vier paarden lieten het leven. De veertiger is nu tot 4 jaar cel, de helft effectief, veroordeeld. “Hij is nochtans dol op die dieren. De enige persoon die hij wilde raken, was zijn vader", stelt zijn advocate.