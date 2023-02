Vastenavond brengt weer drie dagen carnavalsplezier met zich mee in Olmen

Mol Eerste columbari­um­zui­len geplaatst op begraaf­plaats van Rauw

Op begraafplaats Rauw vind je, naast de traditionele columbariummuur, vanaf nu ook vijf zeshoekige columbariumzuilen. “In deze columbariumzuilen worden - net zoals in de columbariummuur - de urnen van overledenen uit onze gemeente bewaard als de nabestaanden hiervoor kiezen. In tegenstelling tot de muur creëren deze zuilen een luchtiger gevoel en beeld op de begraafplaats”, zegt schepen voor Begraafplaatsen Frederik Loy. (CD&V). “Afhankelijk van de nood aan extra ruimte plaatst onze dienst begraafplaatsen de volgende jaren in elk gehucht columbariumzuilen op de begraafplaatsen."