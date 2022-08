Van Bar 4 Nature tot Bloom Beach Club: in deze 7 hippe zomerbars in de Kempen geniet je van een verfrissend drankje

Ham Verder onderzoek naar bodemver­vui­ling met PFAS in Ham

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de site van 3M in Zwijndrecht werd door de door de Vlaamse Milieumaatschappij onderzoek uitgevoerd op diverse locaties in Vlaanderen met een verhoogd risico op verontreiniging. In verschillende meetputten werd de aanwezigheid van PFAS vastgesteld in het grondwater, waaronder ook in die van Ham. De locatie wordt nu verder gescreend.

