Unizo Balen-Olmen schenkt 2.000 euro aan zorgboerderij LouTieJu

De zorgboerderij aan Ongelberg is er voor kinderen en gezinnen die moeilijkheden ervaren in het dagelijkse leven en even willen ontsnappen aan de hectiek van elke dag. Specifiek richt de zorgboerderij zich op kinderen met een ernstige ziekte, beperking, gedragsaandoening of in een moeilijke thuissituatie en hun gezin, en op kinderen en gezinnen die nood hebben aan rust en verbinding.