Twee gewonden bij gelijktijdige ongevallen

Leopoldsburg Ondertus­sen in Leopolds­burg: Wouter Beke maakt eerst publieke verschij­ning bij terugkeer als burgemees­ter

Maandag in de vooravond vond in Leopoldsburg het officiële openingsfeest van VillaVip Leopoldsburg plaats. Burgemeester Wouter Beke (CD&V) was er voor het eerst terug in zijn vertrouwde rol te zien. “Laat ons zeggen dat ik me deze week niet zal vervelen”, vertelde hij.

16 mei