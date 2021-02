Twee doden en één zwaargewonde bij familiedrama in Olmen

Balen Brand aan schuur veroor­zaakt veel rook

23 februari De brandweer werd dinsdagnamiddag opgeroepen naar Kerkhoven in Balen. Een schuur is er uitgebrand. Het vuur ontstond nadat een stapel hout in de schuur in brand is gevlogen. De reden daarvoor is niet gekend. De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. Niemand raakte gewond.