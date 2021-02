Tijger Paka plotseling overleden in Pakawi Park, dag voor heropening: “Heel ons team is er niet goed van”

Paka en Awi verhuisden in 2019 naar Pakawi Park nadat hun moeder Rani er vroeger nog verbleef. Die verhuisde echter naar het dierenpark Mono Verde waar Paka en Awi werden geboren. Zij maakten op hun beurt dan de omgekeerde beweging. Vorige zomer werd nog het mooie vernieuwde tijgerverblijf voor de twee geopend. “We merkten donderdag al op dat Paka zich niet goed voelde”, zegt Wim Verheyen. “Hij was heel afwezig en bleef stil in een hoekje liggen en dat ligt eigenlijk helemaal niet in zijn karakter. Omdat we het niet vertrouwden, hebben we er meteen de dierenarts bijgehaald. Van verdoven was geen sprake, want dat was te gevaarlijk in zijn toestand. De dierenarts heeft hem nog medicatie toegediend, maar kort daarna is hij overleden. Alsof we nog niet genoeg getroffen waren dit jaar, komt er dit ook nog eens bij. Het is een zware klap voor ons hele team.”

Onderzoek

Het is niet duidelijk waarom Paka zo snel is gestorven. “We hopen dat de autopsie en een bloed- en weefselonderzoek meer duidelijkheid brengt”, zegt Verheyen. “Zus Awi ziet er kerngezond uit. Ze zal haar broer wel missen, maar tijgers kunnen daar iets gemakkelijker mee omgaan. In het wild gaan de dieren ook uit elkaar. We maken ons geen zorgen om haar eenzaamheid. Ze blijft voorlopig alleen, maar ze zal nog wel eens andere tijgers ontmoeten.”

Heropening

Pakawi Park opent zaterdag voor het eerst weer de deuren. “Door de weersomstandigheden zullen niet alle dieren buiten zitten. Daarom verlagen we ook onze tarieven. Sommige dieren kiezen er nu eenmaal zelf voor om lekker warm binnen te zitten, andere moeten wij helaas zelf binnen houden. De bevroren ondergrond is voor sommige dieren gevaarlijk betreffende kwetsuren aan de poten of er is valgevaar. Verder is het water dat bij vele verblijven dient als barrière om de dieren binnen te houden bevroren, wat er dus voor zorgt dat ze er gewoon over kunnen lopen en dat willen we natuurlijk vermijden. In normale omstandigheden breken we het ijs gewoon maar nu is het zo koud dat dit zelfs geen optie is, het ijs is erg dik en het water vriest snel terug dicht.”