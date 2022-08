Streekweg aan basisschool De Bosmier semi-verhard

Dat gebeurde in de vorm van een betonnen karrespoor, zodat de impact op de omgeving kleiner is.

De Streekweg is op die manier voortaan verbonden met de straat Wezel. In het voorjaar werd er al een parking met kiss-&-ride-zone aangelegd aan De Bosmier en eenrichtingsverkeer ingesteld in de Streekweg. “Zowel de school, als de ouders en de kinderen zijn positief over deze verbeteringen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.