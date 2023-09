Drinkt Mol ooit water uit de Put van 't Rauw? “Voorlopige analyses tonen aan dat het water van goede kwaliteit is”

Drinkwaterbedrijf Pidpa onderzoekt momenteel of de Put van 't Rauw aangeboord kan worden als ruwwaterbron. Volgens de eerste analyses is het water van de Put van goede kwaliteit en dus mogelijk geschikt als drinkwater, mits zuivering. Om de haalbaarheid van het project in te schatten, plannen Pidpa en de projectpartners een proefopstelling aan de groeve Blauwe Kei, waarbij het water één jaar lang wordt gezuiverd.