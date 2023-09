Senioren­raad schenkt tien mp3-spe­lers aan woonzorg­cen­tra

De Balense Seniorenraad heeft tien mp3-spelers ter beschikking gesteld van de drie woonzorgcentra in de gemeente en CADO (dagopvang voor ouderen). Uit onderzoek is immers gebleken dat muziek een positieve invloed heeft op mensen met dementie of Alzheimer.