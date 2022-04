‘Sobercoins’ getest en goedgekeurd op populaire Jungle Party: “Acht op tien blies negatief”

Wanneer we rond 21 uur toekomen, staat er net een groepje jongeren te blazen aan het sensibiliseringsstation. Één voor één blazen ze negatief. Ze krijgen een sobercoin en een dikke duim, vooraleer ze verder naar de ingang lopen. “Het is natuurlijk nog vroeg op de avond, maar de meeste feestgangers die hier al gepasseerd zijn, bliezen negatief”, zegt Jonas Willems van Lokale Stuurgroep Alcohol en Drugs (LSAD). Hij voert samen met twee sympathieke vrijwilligers de ademtesten uit vanavond. “En op de actie zelf reageren ze eigenlijk zeer positief. De meesten hebben speciaal minder of zelfs niet gedronken omdat ze wisten dat er iets te ‘winnen’ viel. (lacht) Tja, door pubers te zeggen dat iets niet mag, gaan ze het alleen maar meer doen. We hangen er nu een leuke beloning aan vast.”

Volledig scherm Bijna alle feestgangers voerden vrijwillig een ademtest uit om kans te maken op een sobercoin. © Liese Demeulenaere

Toch spreken de vrijwilligers de jongeren ook wel aan tijdens het blazen. Hebben ze gedronken? En hoeveel dan? Zijn ze zat? “Dat gesprek is eigenlijk het belangrijkste. We willen hen gewoon bewust maken van de gevaren die gepaard gaan met alcohol”, zegt Jonas. “Want tegenwoordig gaan jongeren eigenlijk niet meer uit zonder eerst thuis een paar pintjes achterover te slaan. Dat ís leuk en gezellig - wij zijn ook jong geweest -, maar het is zeker niet zonder risico. Door voor te drinken zijn jongeren steeds vaker ladderzat nog voor dat het feestje eigenlijk begint, waardoor ze misschien dingen doen waar ze achteraf spijt van hebben. Zo gaan ze misschien wel vechten, belanden ze op de spoed door een lelijke val of komen ze in aanraking met foute mensen”, zegt hij. “Dat is niets nieuws, maar moeten we dat nu echt allemaal maar normaal vinden?”

Een paar pintjes

Ondertussen blijven de feestgangers in groepjes arriveren. Naarmate de avond vordert, hebben steeds meer mensen gedronken. Ze geven dat meestal ook eerlijk toe en zeggen niet te willen blazen. Anderen hebben dan weer “maar een paar pintjes op”, wagen toch een poging en blazen nog net negatief. Een enkeling blaast positief, tot groot jolijt van zijn vrienden. Hij mag nog eens blazen om het exacte alcoholgehalte te meten. Daarbij valt hij toch nog net binnen de limiet. “Ik heb ingedronken, maar wel minder dan anders omdat ik wist dat ze hier gingen staan”, geeft hij toe. Al bij al gaat het er zeer ontspannen en luchtig aan toe. “Het is ook niet onze bedoeling om te straffen. Alcohol drinken ís ok, schijtezat aankomen op een fuif niet”, zegt Jonas.

Volledig scherm Ondanks dat de meeste feestgangers nog nuchter waren, kwam de sfeer al goed op gang. © Liese Demeulenaere

Maar hoe is de sfeer binnen? Wordt er wel gedanst op een fuif als er nog geen alcohol in de benen zit? Toch wel, maar misschien wat minder onbezonnen dan anders. Of toch zeker in het begin. Hoe later op de avond en hoe meer pintjes er vloeien, hoe spontaner het wordt. Maar de organisatie hoeft zich niet zoveel zorgen te maken om stomdronken tieners. “Ik verschiet er wel van dat zoveel volk vroeger én nuchter is gekomen. Ik weet niet of ik dat zelf vroeger gedaan zou hebben”, lacht Lore die achter de toog staat. “Maar het is zeker een goede zaak. Zeker na corona konden we maar moeilijk inschatten hoe het drankgedrag zou zijn. We hadden echt wel schrik dat jongeren die coronaperiode dubbel wilden inhalen, maar dat lijkt nu niet te gebeuren.”

Geslaagd

De eerste test met de sobercoins lijkt dus alvast geslaagd. “We hebben 237 sobercoins uitgedeeld. Dat betekent dat zo’n acht op tien van de mensen negatief blies. Zo’n 60 procent had zelfs compleet nuchter. Wie positief blies, was bovendien nooit volledig geïntoxiceerd. We zijn dus enorm tevreden”, zegt Jonas de volgende ochtend. “De komende maanden zullen er nog regelmatig ademtesten opduiken op Balense fuiven. “Zowel dit jaar als volgend jaar trekken we naar vijf verschillende fuiven. Daarmee hebben we de grootste jongerenfeestjes van het jaar allemaal gehad. We verzamelen zo data, gieten dat in een verslagje en koppelen terug met de stuurgroep om zo tot een leuk, maar veilig alcoholbeleid te komen.”

Lees ook:

Volledig scherm Jonas Willems en zijn twee enthousiaste vrijwilligers bij het sensibiliseringsstandje voor de fuif. © Liese Demeulenaere