Schoolomgeving van De Puzzel Schoor wordt deels enkelrichting

As “Niet bewezen dat ze door die wurgpoging haar ongeboren kind verloor”: man (32) ontsnapt aan veel hogere schadever­goe­ding voor zijn ex (41)

Een 32-jarige man uit Mol is veroordeeld tot een jaar cel, nadat hij zijn ex-partner – een moeder van twee jonge dochtertjes – herhaaldelijk de keel probeerde dicht te knijpen in hun woning in As. Een tiental dagen na de wurgpoging verloor het slachtoffer haar ongeboren kind. “Ik ben dankbaar dat ik er nog ben, maar dit mag nooit meer gebeuren”, getuigde de vrouw emotioneel. De beklaagde moet haar vergoeden, maar veel minder dan aanvankelijk gevraagd.

5 december