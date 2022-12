Rode Duivelsfan Peter (66), die heup brak onderweg naar WK in Qatar, is terug thuis: "Dit was een serieuze tegenvaller, maar volgend toernooi sta ik weer paraat”

BalenTandarts Peter Wynants (66) uit Balen is zondag weer thuisgekomen na zijn ongelukkige val op het vliegveld van Dubai. De grote Rode Duivelsfan was onderweg naar Qatar om er de groepsmatch tegen Canada te beleven, toen hij struikelde en zijn heup brak. Zijn operatie werd tot tweemaal toe uitgesteld, maar hij kreeg uiteindelijk toestemming om zondag gerepatrieerd te worden. “Het is allemaal vlot verlopen, maar ik ben wel heel opgelucht om terug thuis te zijn”, zegt de pechvogel.

Van pech gesproken. Peter Wynants uit Balen is een van de grootste supporters van onze nationale ploeg. Hij reist al sinds het wereldkampioenschap in Amerika van 1994 trouw mee naar elk EK en WK om de Rode Duivels aan te moedigen. Ook het WK in Qatar wilde hij voor geen geld van de wereld missen. Helaas besliste het lot daar anders over. Peter en zijn vrouw Sonia verbleven samen in Dubai om van daaruit naar Qatar te reizen voor de wedstrijden. Onderweg naar de allereerste match tegen Canada ging het mis. Peter was nog maar net de douanecontrole voorbij, toen hij over de voet van een andere passagier struikelde en zijn heup brak. Eenmaal aangekomen in het Rashid Hospital van Dubai werd hem beloofd dat hij de volgende dag geopereerd zou worden.

“Helaas moesten ze terugkomen op die belofte. De operatie werd eerst een dag en daarna nog eens drie dagen uitgesteld. Het was een goed ziekenhuis en het personeel heeft ons uitstekend geholpen in het Engels, maar op de duur begonnen we aan alles te twijfelen. Hoelang zouden we nog moeten wachten op die operatie?”, blikt Peter terug. “We wilden daarom een repatriëring aanvragen via onze reisbijstandsverzekering. Maar daarvoor moesten ze eerst een vlucht vinden waarop een bed geplaatst kon worden én er ook een verpleger uit België als begeleider kon meevliegen. Ik zou ten vroegste donderdag pas naar huis kunnen komen. Vandaar dat we er toch voor hebben gekozen om te wachten op de operatie in Dubai. Die ging na twee keer uitstel door zoals gepland en alles is goed verlopen.”

Bijgevolg mocht hij deze zondag eindelijk terug naar huis. “Onze reisbijstandsverzekering heeft ervoor gezorgd dat we zondag met de ambulance van het ziekenhuis naar de luchthaven werden gebracht. Van daar konden we in business class meevliegen naar Amsterdam. Eenmaal aangekomen, stond er weer een ambulance klaar om me naar huis te brengen. Het is allemaal heel goed gegaan”, vertelt hij. Opvallend? Peter had die reisbijstandsverzekering amper twee dagen voor zijn vertrek naar Dubai afgesloten. Net op tijd dus. “Dat geld heeft al goed gerendeerd, ja”, lacht hij. “Al hebben we veel uren aan de telefoon moeten hangen om dat allemaal te regelen en die kosten liepen hoog op. Zo hoog zelfs dat onze provider onze telefoons zonder boe of ba had afgesloten. Dat maakte de communicatie met het thuisfront wel heel moeilijk. Dus ja, ik ben heel opgelucht om terug thuis te zijn.”

Eind goed, al goed dus... Maar het WK? Daar heeft Peter uiteindelijk niets van meegemaakt. In het ziekenhuis was immers geen tv-kanaal beschikbaar om de matches vanop afstand te volgen. Voor de operatie koesterde Peter nog de hoop om nog enkele wedstrijden te kunnen meepikken in een rolstoel, maar tevergeefs. Hij had duizenden kilometers afgelegd voor niets. “Ja, dat is nu natuurlijk een grote teleurstelling geweest. (lacht) Ik heb geen enkele match gezien. En ook de resultaten en het spel vielen deze keer wat tegen. Maar goed, volgende keer sta ik weer paraat om te supporteren”, besluit hij.

