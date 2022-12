Rioleringswerken in wijk Straal zijn afgerond

Mol Oudste kerststal van Achterbos dreigt te verdwijnen: “Onze kerststal heeft twee wereldoor­lo­gen en twee kerken overleefd”

In de parochiezaal van Achterbos vind je deze eindejaarsperiode opnieuw een zeer bijzondere kerststal. Het exemplaar is namelijk al ruim honderd jaar oud en dreigde dertig jaar geleden zelfs op de vuilnisbelt te belanden, maar dankzij Nand Vreys (85) werd het stalletje toch bewaard en opgeknapt. Een unieke stukje lokale geschiedenis dus, maar het is misschien wel de laatste keer dat de stal er staat. “Ik word volgend jaar al 86. Tenzij we een nieuwe verantwoordelijke vinden, houden we ermee op”, zegt Nand.

15 december