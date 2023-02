Riolerings- en wegenwerken in centrum van Olmen gaan weldra van start: kruispunt De Lei-Olmense Markt vier weken afgesloten

Op 6 maart start een aannemer in opdracht van de gemeente Balen en Pidpa met de riolerings- en wegeniswerken in De Lei en Kerkplein in Olmen. Om de aansluiting op de hoofdriolering te maken, zal het kruispunt De Lei-Olmense Markt vanaf dan minstens een viertal weken volledig afgesloten zijn. Doorgaand verkeer tussen Olmen en Balen kan in die periode niet via de veelgebruikte verbindingsweg Dijk.

Via het participatieproject Olmen21, dat van 2016 tot 2018 liep, vroeg het lokaal bestuur de Olmenaars om mee te denken over de toekomst van hun dorp. Eén van de wensen die daaruit sterk naar voren kwam was de opwaardering van het Kerkplein en de Olmense Markt tot een gezellige, groene en autoluwe ruimte met toch voldoende parkeerruimte. Het lokaal bestuur maakt nu werk van die herinrichting van het Kerkplein.

“In samenwerking met watermaatschappij Pidpa maken we van de gelegenheid gebruik om meteen ook een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis aan te brengen in de straten De Lei en Kerkplein”, aldus schepen van Openbare Werken Werner Hens (Vooruit Balen 2025). “We anticiperen nu ook al op de toekomstige verfraaiing van het Olmense marktplein door tussen beide pleinen een knip aan te brengen voor het doorgaand autoverkeer.”

Bescherming tegen wateroverlast

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zullen het afvalwater en regenwater in De Lei en Kerkplein apart worden opgevangen. “Het afvalwater wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie in Mol. Het regenwater wordt opgevangen en lokaal gebufferd door nieuw aan te leggen wadi’s, bestaande grachten en infiltratiebuizen. Zo werken we aan een betere bescherming tegen wateroverlast, een correcte waterhuishouding en proper water in onze beken en rivieren.”

Na onder meer een infomarkt en een openbaar onderzoek werd een omgevingsvergunning bekomen en kan het project van start gaan. Eind vorig jaar voerden de nutsmaatschappijen al enkele voorbereidende aanpassingswerken uit. Vanaf maandag 6 maart begint aannemer Dilissen met de effectieve riolerings- en wegeniswerken.

Omleiding via bovenlokale wegen

Om de aansluiting op de hoofdriolering te maken, zal het kruispunt De Lei-Olmense Markt vanaf dan minstens een viertal weken volledig afgesloten zijn. Doorgaand verkeer tussen Olmen en Balen kan in die periode niet via de veelgebruikte verbindingsweg Dijk. “Auto’s worden omgeleid via bovenlokale wegen, waarbij gestreefd wordt naar een opsplitsing over Ham/Leopoldsburg en Meerhout/Geel. De toelating hiervoor werd aangevraagd bij Agentschap Wegen en Verkeer, maar werd nog niet toegekend.”

Fietsers rijden om via de kanaaldijk. Ook dat is onder voorbehoud, aangezien alternatieven voor het fietsverkeer momenteel nog onderzocht worden. De gemeente heeft ook de vraag gesteld aan De Lijn om een alternatief te voorzien voor de buslijnen die passeren langs de Dijk. Meer informatie over de exacte omleidingen volgt later nog.

Steenslag

Tijdens de verdere aanleg van de riolering - vanaf het kruispunt De Lei-Olmense Markt richting het Kerkplein - zullen deze straten niet toegankelijk zijn. Een steenslag wordt aangelegd zodat bewoners hun huizen zo goed als mogelijk kunnen bereiken. Na de rioleringswerken worden de huisaansluitputjes geplaatst en zal de aannemer de weg opnieuw aanleggen.

De buurtbewoners kregen inmiddels een brief in de bus met alle gedetailleerde info over de werken en kunnen de stand van zaken ten allen tijde opvolgen via www.balen.be/delei. Op die website vinden ze ook een infofilmpje terug.

