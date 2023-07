Regenbuien, maar soms ook zon in Balen vandaag

Supporters uit Ham reageren trots op tweede overwin­ning van Jasper Philipsen: “We zaten op het puntje van onze stoel te kijken”

Applaus, gejuich en heel wat lovende woorden voor ‘De Vlam van Ham’, Jasper Philipsen (25) die vandaag voor de tweede keer op rij de snelste bleek te zijn in de Tour de France. Zijn mede-Hammenaars reageren alvast trots op zijn overwinning: “Het is altijd leuk als een Belg wint, maar dat hij van hier is, maakt het toch nog plezanter.”