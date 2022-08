Regenboogzebrapaden en opvallende fietskruisingen zetten zwakke weggebruikers in de verf

Aan basisschool De Puzzel in Schoor ontbreekt het regenboogzebrapad nog, aangezien de school gewestweg N18 koos om een kleurrijk zebrapad aan te leggen en nog een goedkeuring van het Vlaams gewest afwacht. Basisschool De Twinkeling in Hulsen krijgt haar regenboogzebrapad van zodra de herinrichtingswerken in het dorp achter de rug zijn.

“Het kleurrijke jasje van de zebrapaden vergroot de verkeersveiligheid en de alertheid van de weggebruikers in de schoolomgevingen. Door dit te doen in de regenboogkleuren, zetten we meteen ook inclusiviteit en diversiteit letterlijk mee in de verf: iedereen is hier welkom, ongeacht je geaardheid, beperking, afkomst of geslacht. Voor discriminatie is er in Balen geen plaats”, klinkt het bij het gemeentebestuur.