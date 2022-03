Rap op Stapkantoor weer elke week open

Het Rap op Stapkantoor is in de lente en de zomer elke woensdag van 15 tot 17 uur geopend in Vrijetijdscentrum De Kruierie. Elke laatste woensdag van de maand is dat van 17.30 tot 19.30 uur. Het kantoor is er onder andere voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming, die een socio- of vrijetijdspas hebben, die op een beschutte of sociale werkplaats werken of die onder de Europese armoedegrens leven.