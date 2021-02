Raad van State vernietigt vergunning van motorcrosscircuit HondaPark: “Dit neigt naar ecofundamentalisme”

Mol Corona doet inwoners­aan­tal Mol voor het eerst in 27 jaar dalen: “Koele cijfers, veel menselijk leed”

10 februari Het coronajaar 2020 had niet alleen een negatieve invloed op het dagelijks leven in Mol, maar helaas ook op het inwonersaantal. Niet geheel onverwacht, maar de daling is wel opvallend. Het is namelijk nog maar de vijfde keer dat er zich een daling voordoet sinds de start van de officiële bevolkingstellingen in 1850.