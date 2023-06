Pyromaan vannacht actief in Balen: Vier brandhaarden in leegstaande panden bestreden door brandweer

In Balen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een pyromaan op verschillende plaatsen in de gemeente actief geweest. Althans zo lijkt het. “Er is sprake van vier branden in leegstaande panden in Balen die vermoedelijk aangestoken zijn”, klinkt het bij het Antwerpse parket. “In verband met deze branden is vannacht één persoon gearresteerd. Momenteel worden de feiten nog aan het onderzocht.”

De brandweer had verschillende uren de handen vol met de verschillende branden te bestrijden op het grondgebied van de gemeente. De dader zou op korte tijd op vier verschillende plekken in de gemeente brand gesticht hebben. De brandhaarden zouden onder meer in de Vaartstraat en de Steegsebaan ontdekt zijn. Het was in de buurt van de Vaartstraat de de verdachte, die met fiets op pad was, opgepakt werd.

Enkele jaren geleden was Balen ook al in de ban van verschillende brandstichtingen door een pyromaan. Hiervoor werd destijds een man aangehouden die een celstraf van 37 maanden kreeg. Hij zorgde naast de branden in Meerhout ook voor de brandstichting aan de volkstuintjes in Herentals. Het is nog niet duidelijk of het deze man is die vannacht terug op pad was.

