Pyromaan slaat vier keer in één uur toe in Balen: “Gelukkig werd hij opgepakt vlak na de vierde brandstichting, waar had het anders gestopt”

Op vier verschillende plaatsen in Balen moest de brandweer aan de slag om het vuur te bestrijden. Naar alle waarschijnlijkheid is het vuur het werk van een pyromaan die eerder al veroordeeld werd voor vergelijkbare feiten. In een tijdspanne van amper een uur werd er brand gesticht aan Rijsberg, Steegsebaan, Veststraat en Vaartstraat. “Een verdachte werd opgepakt vlak nadat er een melding binnenkwam van een vierde brand in onze gemeente”, weet burgemeester Johan Leysen (CD&V).

In Balen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een pyromaan op verschillende plaatsen in de gemeente actief geweest. “Er is sprake van vier branden in leegstaande panden in Balen die vermoedelijk aangestoken zijn”, klinkt het bij het Antwerpse parket. “In verband met deze branden is vannacht één persoon gearresteerd. Momenteel worden de feiten nog verder onderzocht.”

De brandweer had de handen vol met de verschillende oproepen die kort na elkaar binnenkwamen. “Rond 1 uur vannacht moest de brandweer uitrukken voor een brand aan een bijgebouw aan Rijsberg”, weet burgemeester Johan Leysen. “Een kwartiertje later kwam de volgende melding binnen voor een brand niet veel verder aan Steegsebaan. En dan nog eens vijf minuten later alweer een melding van een brand aan de Veststraat. Alle beschikbare brandweerwagens waren aan de slag in Balen vannacht.”

Dader

Bij een volgende melding, alweer in het centrum van Balen kon de politie de vermoedelijk dader arresteren. “Het ging toen om een brand die nog maar net zou aangestoken zijn aan de Vaartstraat. Daar kwam gelukkig heel snel een melding van binnen zodat de politie bij het ter plaatse komen de vermoedelijke dader nog in de buurt aantrof en hem meteen arresteerde”, gaat het verder. “Ik ben blij dat de politie zo snel handelde en op die manier erger kon voorkomen. Wie weet wat was er nog allemaal gevolgd, mocht de dader niet gevonden zijn. Niemand in onze gemeente had nog een oog dicht gedaan. Het leek wel een scenario uit een film wat hier vannacht allemaal gebeurde.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm In de buurt van deze woning aan Vaartstraat waar brand uitbrak kon de vermoedelijke dader opgepakt worden. © Jurgen Geyselings

Bij het uitgebrande bijgebouw aan Rijsberg staat eigenares Mia Bruyninckx voor zich uit te staren. “Het gebouw stond inderdaad zo goed als leeg, dus veel van enige waarde is niet in de vlammen opgegaan”, vertelt ze. “Wat me veel meer bezighoudt, is het feit dat er tegen het uitgebrande gebouw appartementen gelegen zijn. Gelukkig kon de brandweer deze vrijwaren van de vlammen en vielen er geen gewonden vannacht.”

Eigenares Mia is er het hart van in. “Het huis en bijgebouw dat ik hier verhuur staat al een tijdje leeg. Maar het is al vele jaren in het bezit van onze familie. Het doet pijn om te zien dat een deel ervan zomaar in de vlammen opgaat door toedoen van één persoon die het in brand steekt”, gaat het verder. “Daarom moeten fier zijn op het werk van politie en brandweer vannacht. Dankzij hun snelle handelen blijft onze maatschappij in de toekomst hopelijk bespaard van zulke indivudu’s”, vult de burgemeester aan.

Hervallen?

Het lijkt er fel op dat het hier gaat om een pyromaan die in het verleden voor andere brandstichtingen veroordeeld werd. Enkele jaren geleden was Balen ook al in de ban van verschillende brandstichtingen door een pyromaan. Hiervoor werd destijds een man aangehouden die een celstraf van 37 maanden kreeg. Hij zorgde naast branden in Meerhout ook voor de brandstichting aan de volkstuintjes in Herentals. Het is nog niet helemaal duidelijk of het deze man is die vannacht terug op pad was. Het parket is volop bezig met het onderzoek en communiceert later.

Volledig scherm Burgemeester Johan Leysen en eigenares Mia Bruyninckx bij het uitgebrande bijgebouw aan Rijsberg in Balen. © Jurgen Geyselings

Volledig scherm Het uitgebrande bijgebouw aan Rijsberg in Balen. © Jurgen Geyselings

