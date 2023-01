Praatcafé over jongdementie in De Kruierie

Mol Motorrij­der zwaarge­wond bij ongeval op Turnhoutse­baan

Een motorrijder is vrijdag zwaargewond geraakt op de Turnhoutsebaan in Mol. Hij raakte er betrokken in een verkeersongeval waarbij hij werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 10 uur. Het slachtoffer, een 59-jarige man, is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

14 januari