Politie legt bedrijfsfeest stil: 30 werknemers feesten met alcohol, deejay en frietkramen

Mol Aurélie (25) opent webshop en pop-upstore in volle coronatijd: “Ondanks de omstandig­he­den loopt het heel goed”

10 december Aurélie Debacker (25) heeft haar naam alvast niet gestolen. Ze brengt vrijwel elk uur van de dag door in haar atelier om vers artisanaal gebak en snoep te maken voor haar webshop PETSON Sweets, die ze nog maar pas in juli oprichtte. Deze week opende ze ook nog eens een kleine pop-upstore in Mol-Centrum, en dat allemaal middenin een pandemie. “Ik ben er uren mee bezig, maar het is een droom die uitkomt.”