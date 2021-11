Politie-inspecteur laat het leven na tragisch ongeval

Balen Inbrekers stelen elektri­sche fiets uit garage

Inbrekers hebben vermoedelijk in de nacht van maandag op dinsdag een diefstal gepleegd in de Gemeentestraat in Balen. De eigenaar van een elektrische fiets stelde dinsdagochtend rond 9 uur vast dat zijn tweewieler was ontvreemd uit een garage. De daders zijn spoorloos.

19 oktober