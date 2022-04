Pizzakoerier gewond na aanrijding op brommer

Wiekevorst RESTOTIP. Bistro Baptist: gezellig tafelen in het oude gemeente­huis

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is in jouw regio. Van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Bistro Baptist onder de kerktoren van Wiekevorst bij Heist op Den Berg. Gezellig tafelen in een leuke, rustige sfeer aan het haardvuur. Het kan allemaal, maar ook een heerlijk ontbijt of een gezellig avondje tapas smullen behoort er tot de mogelijkheden.

