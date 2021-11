“Papa bleek niertumor te hebben en niemand wist het”: politieman (49) wordt onwel achter stuur en overlijdt na crash tegen paal

Maandagavond werd Senne Govers (19) terug naar kot gebracht met de wagen. Hij zit in zijn tweede jaar Communicatiewetenschappen en gaat normaal met de trein naar Leuven, maar omdat hij een nieuwe fiets had om in de studentenstad te gebruiken, besloot pa hem te brengen met bagagedrager. “Voor we vertrokken klaagde papa nog wat over buikpijn”, vertel Senne. “Ik vroeg hem nog of hij naar wc wilde, maar dat hoefde voor hem niet meer. De rit richting Leuven was goed. We babbelden over auto’s, over muziek uit de jaren 80 en 90, want die passies deelden we samen.”