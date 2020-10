Ouders ontdekken dat dochter (15) een vriendje heeft: ze scheren het meisje kaal zodat niemand haar nog mooi zou vinden

Mol/Lommel Bestuurder (18) belandt met auto in gracht

19 oktober Op de Kiezelweg in Mol is maandagochtend rond 2.30 uur een auto van de weg af geraakt. De 18-jarige J.K. uit Lommel verloor de controle over het stuur van zijn wagen en belandde met het voertuig in de gracht. De bestuurder is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Mol.