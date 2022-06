Openluchtzwembad van Keiheuvel elke dag open in juli en augustus

Het recreatiedomein met avontuurlijke speeltuin, die vrij toegankelijk is, is tijdens het hoogseizoen dagelijks geopend van 9.30 tot 21 uur. Iets drinken of een hapje eten is mogelijk in Bar 4 Nature, de zomerbar die in juli en augustus elke dag open is van 11 tot 21 uur. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is dat tot 23 uur.