Openbaar AED-toestel bij alle gemeentelijke basisscholen

Een AED-toestel is een automatische externe defibrillator die de hulpverlener met gesproken instructies doorheen het reanimatieproces leidt en die automatisch bepaalt of een elektrische schok kan helpen bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

In Balen is er momenteel op zestien verschillende openbare plaatsen een AED-toestel voorzien, goed voor in totaal twintig toestellen. Als ‘Hartvriendelijke Gemeente’ wil Balen bovendien verenigingen aanmoedigen om AED-toestellen te plaatsen in of aan hun lokaal. Daarom kent het gemeentebestuur een eenmalige financiële tussenkomst toe aan verenigingen die een AED-toestel plaatsen.