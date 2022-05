Op huizenjacht in... Balen: “Een bruisend dorp, maar toch swingen de prijzen hier niet de pan uit”

balen Wandel- en fietsdoor­steek aan nieuwe kade bij Nagelsberg

Aan de oostzijde van het kanaal aan bedrijventerrein Holven in Balen werd een nieuwe laad- en loskade aangelegd. Het jaagpad is er blijvend onderbroken ter hoogte van de Nagelsberg, maar voor fietsers en voetgangers is er voortaan een kortere omleiding via een nieuwe doorsteek en Nagelsberg/KMO-straat.

11 mei