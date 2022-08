Onverwachte verkeershinder in Vaartstraat

Balen Rode Kruis organi­seert bloedinza­me­ling in VC De Kruierie

Dinsdag 9 augustus komt het Rode Kruis weer langs in VC De Kruierie. Wie graag bloed geeft, kan vanaf nu een afspraak maken via het donorportaal. Het inzamelmoment gaat door van 17.30 tot 20.30 uur. Let op, je kan hier geen plasma doneren. Daarvoor maak je een afspraak in het donorcentrum in Geel.

