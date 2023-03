Ontploffing in Balen: magazijn en een deel van woning beschadigd

Automobi­list moet hoesten en ramt gevel van Peter (55): “De buren voelden hun apparte­ment trillen”

“Ik schoot wakker van een helse bonk en zag dat er licht in de gang scheen. Het bleken koplampen te zijn.” Peter Mens (55) uit Balen beleefde dinsdagavond de schrik van zijn leven toen een wagen zich in de gevel van zijn appartement op de Molsesteenweg boorde. Peter bleef ongedeerd, maar de ravage na het ongeval is groot. “De chauffeur gaf aan dat hij in slaap was gedommeld en bij het wakker worden een hoestbui kreeg.”