Nyrstar-brug enkele uren afgesloten wegens herstellingswerken

Leopoldsburg Naast Jelle Cleymans tekent nu ook Clara present op Buitenbeen­pop

Na twee digitale edities is het eindelijk weer zover: op vrijdag 26 augustus vindt in hartje Leopoldsburg het openluchtfestival Buitenbeenpop plaats. Dat festival is aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van personen met een beperking. Zo is er onder andere een rolstoelpad van 6.500 meter lang, een snoezelruimte, tolken en audiodescriptie. Peter van het gebeuren is nog steeds Jelle Cleymans, ook zijn zus Clara zal optreden.

21 juni