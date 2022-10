Nutswerken zorgen voor enkele maanden verkeershinder in Hulsen

De werken zullen zich verplaatsen over de verschillende straten in het centrum van Hulsen, waaronder Hulsen, Ossenberg, Uilebeemden, Doornenstraat, Ericastraat, Watermolenweg en Binnenbrokken. Maar ook in de aansluitende straten Paddekuil, Kopberg en Bergen zal er hinder zijn. Als door de werken een bepaalde oprit niet bereikbaar zal zijn, is de betrokken aannemer verplicht om de bewoners daarvan tijdig per brief op de hoogte te brengen.