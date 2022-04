Nuchter aan de inkom van populaire Jungle Party? Dan krijg je enkele drankbonnen in ruil: “Acht op de tien jongeren blies negatief”

Kempen Onze weekend­tips voor de Kempen: Bekijk de Ronde op het grote scherm, ga op speurtocht met de kleinsten, bezoek Bobbejaan­land of geniet van een weekendje shoppen

‘t Is Wout! Die kreet hoopt iedere Kempenaar zondagavond rond de klok van vijven te kunnen uitschreeuwen. Maar er is meer dan de Ronde Van Vlaanderen dit weekend in het land van Van Aert. Verspreid over de hele Kempen gingen we op zoek naar de leukste uitjes in het weekend van 2 en 3 april. Wat dacht je van een kabouterspeurtocht met de kleinsten? Ga je liever shoppen? Een bezoekje aan de jaarmarkt? Of dan toch maar koers kijken op het grote scherm? Het kan allemaal in de Kempen dit weekend...

1 april