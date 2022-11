Nieuw stratenplan volgende week in de bus

Mol Achter de schermen bij Help Brandwon­den Kids: “Omdat het leed van een kind met brandwon­den niemand onberoerd laat”

Help Brandwonden Kids vzw blaast dit jaar maar liefst vijftien kaarsjes uit. Sinds de stichting in 2007 groeide de Molse vzw uit tot een trouwe partner van alle brandwondencentra in ons land. Elk jaar helpt de vereniging meer dan honderd kinderen die brandwonden opliepen door ongelukken, die vaak vermeden hadden kunnen worden. Daarnaast zamelt ze ook geld in voor wetenschappelijk onderzoek en zet ze sterk in op preventie. “De meeste accidenten gebeuren nog steeds in de keuken. Een ongeluk zit in een klein hoekje”, weet secretaris Marc Lodewijckx.

7 november