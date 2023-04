Nicole (62) zoekt na 30 jaar overnemer voor haar erotische boetiek Sexy-Toys: “Koppels durven nu openlijker over hun seksleven praten”

Deeltijds kunstonder­wijs wordt duurder: “We moeten de tarieven optrekken van Vlaanderen”

Wie zichzelf of zijn kind inschrijft voor een opleiding aan de Academie voor Muziek en Woord of de Academie voor Beeldende Kunsten, moet vanaf volgend schooljaar meer betalen. De gemeente moet namelijk haar tarieven optrekken om in regel te zijn met de tarieven van de Vlaamse overheid.