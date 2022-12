Net nu nam kapper Peter voor één keer niet deel aan groepspot van Euromillions: "Even een zuur gevoel, maar wel fijn voor het dorp”

Veel lachende gezichten in het centrum van Olmen woensdag, want het dorp is opeens heel wat miljonairs rijker. De 165 deelnemers aan de groepspot van De Pershoek zien hun rekening aandikken met een bedrag van zo’n 870.000 euro. Normaal gezien zou kapper Peter Maes van Haarkapper Pepe, op een boogscheut van De Pershoek gelegen, een van die gelukkige zielen geweest zijn.

Zuur gevoel

“Al sinds het begin van Euromillions doe ik in principe steeds mee met de groepspot die De Pershoek organiseert als er een extra grote prijzenpot is. Net bij deze trekking besloot ik om niet mee te doen en dat was nog maar de tweede keer in al die jaren”, vertelt de onfortuinlijke kapper. Woensdag komt dan het nieuws dat de Euromillions-pot van 142 miljoen euro in Olmen is gevallen. “Ja, dan heb je even een zuur gevoel, hé. ‘Dju, had ik toch maar meegedaan’, dacht ik. Maar ik zal niet de enige zijn.”