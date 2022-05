Muziektheater ‘Op de Barricade’ in De Kruierie brengt hommage aan protest

Mol Opnieuw au­to-in­braak in Postel

Voor de derde keer in twee weken werd er in Mol-Postel ingebroken in een voertuig. Dit keer viseerden de daders een voertuig van Natuur en Bos dat geparkeerd stond aan Postel. De dieven sloegen tijdens het weekend de achterruit van de wagen stuk. De omvang van de buit is niet gekend. Het is al derde keer in twee weken tijd dat in die omgeving wordt ingebroken in een voertuig.

23 mei